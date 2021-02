Extremwetter in Moers : Winterdienst der Enni rechnet mit Eis und Schnee

Blechlawinen auf der verschneiten Uerdinger Straße im Dezember 2017. So könnte hier es auch in den nächsten Tagen aussehen, wenn die Prognosen zutreffen. Foto: KLaus Dieker

Moers Der Reinigungsdienst ist gut auf Einsätze vorbereitet. Zunächst streut und räumt Enni nur die Hauptverkehrsstraßen auf einer Länge von rund 160 Kilometern, hinzu kommen 51 Kilometer Radwege. Auch die Bürger sind in der Pflicht, zu kehren.

„Unser Lager auf dem Betriebshof ist mit rund 1700 Tonnen Streusalz und Split gut gefüllt, so dass wir hier bei Bedarf genug Material haben“, sagt Kempken. Grundsätzlich gilt: Zunächst streut und räumt Enni nur die Hauptverkehrsstraßen der sogenannten Priorität 1. Diese sind insgesamt rund 160 Kilometer lang, hinzu kommen 51 Kilometer Radwege. Sind dann noch Kapazitäten frei, wird in Nebenstraßen in der Priorität 2 geräumt. In laut Satzung nicht der Streupflicht unterliegenden Straßen bittet der Fachmann Moerser Bürger, ihre Kehrpflicht einzuhalten: