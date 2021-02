Evangelischer Kantor hält in der Pandemie Kontakt zu den Sängern : Virtuelle Chorproben mit Tücken

Düsseldorf Kantor Markus Maczewski und seine Frau Susanne halten den Kontakt zu den vielen Sänger und Sängerinnen in der Gemeinde. Das ist nicht immer einfach. Für den Herbst hofft der Kantor darauf, dass es wieder Konzerte geben könnte.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der evangelischen Kirchengemeinde Düsseldorf-Süd (Holthausen und Wersten) kommen derzeit wöchentlich zur Videoprobe zusammen. Kantor Markus Maczewski und seine Frau Susanne erwarten die Gruppen virtuell in ihrem heimischen Musikzimmer. Rund ein Dutzend Kinder im Grundschulalter versuchen zu Hause, ihre Laptops und Handys in Position zu bringen – das gelingt nicht immer. Dann bleibt der Bildschirm schwarz.

„Jetzt zeige ich Euch den Text. Wer möchte lesen?“ fragt der Chorleiter und klickt das Liedblatt auf die Oberfläche, damit es alle sehen können. Einige melden sich und tragen im Wechsel vor. Danach heißt es „Lautsprecher ausschalten“, denn gemeinsam singen und dabei die anderen Stimmen zu hören, ist nicht möglich. „Das liegt an technischen Verzögerungen im Internet,“ erklärt Maczewski und schaltet demonstrativ alle Mikrofone an. Ein chaotischer Stimmensalat geht über seine Lautsprecher.

Seine Frau begleitet ihn und die Chöre am Flügel. Ab und zu steht sie auf, bietet Bewegungs- und Atemübungen an. Mit der Distanz zu den Singenden kommt sie schwer klar, gibt sie zu. „Das ist was anderes, wenn ich neben einer Sängerin oder einem Sänger bin und korrigieren kann. Technisch bin ich nicht so versiert, dass ich alles über den Computer nahe bringen kann. Ich kann nur hoffen, dass viel rüberkommt und dass die Kinder bei der Stange bleiben.“