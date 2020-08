Verkehr in Grevenbroich : UWG-Ratsherr Rütten fordert Geld für Gustorfer Bahnhof

Grevenbroich UWG-Ratsherr Hubert Rütten kritisiert, dass nicht nur der Grevenbroicher, sondern auch der Gustorfer Bahnhof ertüchtigt wird. Seit Jahren ist der zu niedrige Bahnsteig dort Anlass für Beschwerden.

Der Grevenbroicher Bahnhof soll für 150.000 Euro ertüchtigt werden, die Bundesmittel können für Sitzmöbel, mehr Barrierefreiheit, Verschönerung oder Energiesparprojekte genutzt werden. Die Ankündigung der Investition ruft UWG-Ratsherrn Hubert Rütten auf den Plan. „Es ist hochinteressant, dass 150.000 Euro für den Grevenbroicher Bahnhof bereitgestellt werden, für den Bahnhof in Gustorf aber kein Geld da ist“, kritisiert Rütten. Viele ältere Fahrgäste und Menschen mit Handicap könnten dort kaum in den Zug einsteigen, weil der Bahnsteig keinen niveaugleichen Ein- und Ausstieg ermögliche. Seit Jahren ist die Anhebung des Bahnsteigs ein Thema, die Realisierung mangelte am Geld. Wenn in Grevenbroich investiert werde, „damit der Bürgermeister Klaus Krützen und Mein-Grevenbroich-Fraktionsvorsitzende Martina Suermann sich den Wunschtraum von einem Gründerviertel im Bahnhofsviertel erfüllen, dann fordere ich, auch den Gustorfer Bahnhof zu ertüchtigen“, sagt Rütten.