Kultur in Grevenbroich : Schottische Folk-Musik erklingt in der Villa Erckens

Grevenbroich Unbeugsame Menschen und Natur - das ist Schottland. Zwei Musiker bringen die Volksmusik dieses Landes demnächst in die Villa Erckens. Sie spielen Klassiker, aber auch Titel ihres neuen Albums.

Steve Crawford singt und zupft die Gitarre. Spider MacKenzie gilt als einer der besten Mundharmonika-Spieler Großbritanniens. Das Duo kommt am Samstag, 5. September zu einem Konzert in die Villa Erckens. Sie werden Scottish Folk und Americana vom Feinsten zelebrieren, versprechen die Veranstalter.

Um ihr zweites Album „Celticana“ aufzunehmen, verließen Steve und Spider ihre schottische Heimat, um zunächst in Nashville, Tennessee, zu proben. Von dort aus reisten die Künstler weiter zu den Moon House Studios in Austin, Texas, wo Chris Cage, legendärer Musiker/Produzent und „Texas Musician Of The Year“, die Aufnahmen produzierte. Das Resultat ist ‘Celticana’, das die schottischen Wurzeln der Musik von Crawford/MacKenzie stilsicher in einen ur-amerikanischen Zusammenhang bringt.