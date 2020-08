Künftig sind Leser in der Bücherei nicht unbedingt auf die Bedienung am Schalter angewiesen - hier Mitarbeiterin Sarah Scheper mit Elke Wowra vom Fachbereich Kultur und einer Kundin - , sondern können Bücher selbst verbuchen. So bliebe für das Personal mehr Zeit für die Pflege des Bestands und pädagogische Aufgaben. Foto: G. Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)