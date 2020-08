Barrierefreier Zugang gebaut : Neurather bauen Rampe an der St.-Lambertus-Kirche

Neurather bauen Rampe an der St.-Lambertus-Kirche

Neurath Die Pfarrgemeinde St. Lambertus hat ein lange geplantes Projekt abgeschlossen: Das historische Eingangsportal der Neurather Kirche ist jetzt mit einem barrierefreien Zugang ausgestattet worden. Rund 25.000 Euro hat die Rampe gekostet, die Rollator- und Rollstuhlfahrern den Besuch des Gotteshauses erleichtern soll.

„Die fehlende Barrierefreiheit war für manche, vor allem ältere Neurather ein Grund, den Gottesdiensten fern zu bleiben“, sagt Willibert Müller vom Kirchenvorstand. „Darauf haben wir reagiert.“ In Abstimmung mit der Denkmalbehörde wurde eine Rampe mit einer leichten Steigung gebaut, die „um die Ecke“ des alten Turms führt. Sie ist bestimmt für diejenigen, die über den alten Friedhofsweg zur Kirche gehen. Am Eingang, der an der Donaustraße liegt, hat die Stadt dafür eigens den Bordstein abgesenkt.