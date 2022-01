„Nachverdichtung“ in Grevenbroich : SPD will neue Wohnungen nahe der Lambertus-Kirche in Neurath

SPD will neue Wohnungen nahe der Lambertus-Kirche in Neurath

Der Sportanlage in Neurath wird in diesem Jahr auf Vordermann gebracht. Foto: Dieter Staniek

Neurath Läuft alles nach Plan, werden im nächsten Jahr die Bagger an der Frimmersdorfer Straße anrücken: Der gegenüber dem Netto-Markt liegende Acker wird dann zum Neubaugebiet.

Als Alternative für den Spielplatz nahe der Kirche schlägt die SPD den „Altenpark“ an der Donaustraße vor, der zwar gepflegt sei, außer einem (abgeschalteten) Brunnen und einigen Bänken aber keine Besonderheiten aufweise. „Auf dieser Fläche könnte ein Spielplatz entstehen“, meint Rinkert. Um das Gelände so ansprechend wie möglich zu gestalten, sollen Kita- und Schulkinder aus dem Ort an dessen Gestaltung beteiligt werden – zum Beispiel im Rahmen von Projekttagen.

Um noch mehr Freizeitangebote im Ort zu schaffen, soll nach Vorstellungen der SPD auf einer Freifläche am Bolzplatz an der Viktoriastraße ein Mehrgenerationenplatz entstehen. „Dort sollten unter anderem Fitnessgeräte aufgestellt werden, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen nutzen können“, meint der Fraktionschef. Der Ausbau dieses Geländes passe zu den Plänen für das neue Sport- und Freizeitzentrum, das in unmittelbarer Nähe entstehen wird. Noch in diesem Jahr soll mit dem 3,2 Millionen Euro schweren Umbau des Sportplatzes begonnen werden.