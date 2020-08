Stadtbücherei Grevenbroich : Leseclub: Indira liest 182 Bücher

Die Sieger des Sommerleseclubs in Grevenbroich. Foto: Carsten Pfarr

Grevenbroich 95 Kinder stürzten sich in den Ferien in ihr persönliches Leseabenteuer. Die Stadtbibliothek Grevenbroich zieht eine positive Bilanz.

„Schock deine Lehrer – lies ein Buch!“ Mit diesem Aufruf sollten in diesem Sommer wieder Schüler zum Lesen animiert werden. Jetzt zieht die Stadtbücherei Grevenbroich Bilanz und stellt fest: Der Sommerleseclub 2020 war ein voller Erfolg. Insgesamt 455 Bücher wurden in den Ferien gelesen oder gehört und dann zur Bücherei zurückgebracht. Dafür gab es dann jeweils einen Stempel. In ihr persönliches Leseabenteuer und somit auch auf Stempeljagd begaben sich dieses Jahr 95 Kinder und Jugendliche.