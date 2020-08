Spektakuläre Aktion am Grevenbroicher Krankenhaus : Heiratsantrag in 30 Metern Höhe

Grevenbroich Mit verbundenen Augen führte Landwirt Patrick Gülden seine Freundin Stefanie Gipperich zu einem Kran. Dann ging’s ab in luftige Höhe. 30 Meter über den Boden machte der Elsdorfer ihr einen Heiratsantrag.

Romantik pur am Freitag im Elisabeth-Krankenhaus: Ein mit Herzballons dekorierter Dachdecker-Kran schraubt sich in schwindelerregende Höhe. Gut gesicherte Fahrgäste im Arbeitskorb: Stefanie Gipperich, stellvertretende Stationsleiterin im Rheinland-Klinikum, und Patrick Gülden, Landwirt aus Elsdorf bei Bergheim. In fast 30 Metern Höhe nimmt der 31-Jährige seiner Freundin die Augenbinde ab und blickt mit ihr zusammen auf ein großes Transparent, das Familie und Freunde am Erdboden halten: „Steffi, möchtest Du mich heiraten?“