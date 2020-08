Kostenpflichtiger Inhalt: Zusammenleben in Grevenbroich : Nur ein Kandidat für den Integrationsrat

Nur Oktay Gömek meldete sich als Kandidat für den Integrationsrat in Grevenbroich. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich In der kommenden Wahlperiode wird es keine gewählte Vertretung von Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt Grevenbroich geben. Die Wahl des neuen Rates scheiterte an einem Mangel an Kandidaten.