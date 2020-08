Wiedereröffnung in Wermelskirchen : Katholische Bücherei nutzt Schließzeit

Wermelskirchen Rund 4000 Medien sind ab sofort wieder zugänglich: Die Katholische öffentliche Bücherei im Pfarrzentrum St. Michael hat seit Sonntag wieder geöffnet. Es gelten Auflagen, das Stöbern ist aber wieder erlaubt.

Melanie Romano kommt am Sonntagmorgen mit einer großen Tasche am Kinderwagen in die Katholische Bücherei. „Die Bücher habe ich seit März“, erzählt sie und deutet auf die Tasche. Nun wolle sie endlich neue Exemplare ausleihen – für sich und ihre Tochter. „Ich bin froh, dass die Bücherei wieder geöffnet hat“, sagt sie und lässt sich von Katharina Gerding die neuen Regeln erklären. Die Leiterin der Katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) hat am Sonntagmorgen an einem Tisch gleich am Eingang Platz genommen. Eine halbe Stunde früher als sonst hat sie die Türen geöffnet. „Weil es sonntags nun zwei Messen gibt, haben wir unsere Öffnungszeiten angepasst“, sagt sie. Ohnehin hat das Coronavirus den Alltag in der KÖB verändert: An dem Tisch im Eingangsbereich nimmt Katharina Gerding hinter der Plexiglasscheibe die Daten der Besucher auf, bittet um das Desinfizieren der Hände und achtet darauf, dass immer nur eine Familie gleichzeitig in der Bücherei stöbert und die Maskenpflicht beachtet wird. „Die Bücher kommen erstmal eine Woche in Quarantäne“, erklärt sie und deutet auf die große Kiste, in die Besucher ihre Bücher für die Rückgabe legen.