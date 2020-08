Auszeichnung für Leiterin des „Regenbogen-Chores“ : Bundesverdienstmedaille für „La Mamma“ Regine Weusthoff

Kapellen Hohe Auszeichnung für Regine Weusthoff. Die Leiterin des Kapellener „Regenbogen-Chors“ wurde jetzt von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet. Damit wurde ihr langjähriges Engagement in der katholischen Kirche gewürdigt.

Regine Weusthoff, 1955 in Duisburg geboren, ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Doch nicht daheim, sondern im „Regenbogen-Chor“ wird sie „La Mamma“ genannt. „Das unterstreicht die familiäre Atmosphäre in dieser Gemeinschaft“, sagte Petrauschke.

In den 70er Jahren zählte Regine Weusthoff zu den Gründern des Kinder- und Jugendchores im Eifeldorf Bettenfeld, der auch heute noch besteht. 1983 zog sie an Rhein und Erft und leitet seit 1992 den „Regenbogen-Chor“ der Pfarrgemeinde St. Clemens in Kapellen. „Dort schaffte sie es, die jungen und jung gebliebenen Sänger und Instrumentalisten weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt zu machen“, lobte Hans-Jürgen Petrauschke.