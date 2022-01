Mettmann : Glocken an St. Lambertus schweigen

Die Glocken von St. Lambertus Mettmann rufen derzeit nicht die Gemeinde zum Gottesdienst zusammen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Mettmann Bis zum Jahre 1972 wurden die Glocken in St. Lambertus noch mit der Hand geläutet. Inzwischen geschieht dies per Knopfdruck. Normalerweise. Seit Montagabend stehen aber im Kirchturm alle Glocken still.

Ach Du heiliger Bimbam, die Glocken an St. Lambertus stehen still. Seit Montagabend ist der Kirchturm nicht mehr Taktgeber in der Oberstadt. In der vergangenen Sitzung des Kirchenvorstandes wurden die Mitglieder des Bau- und Sicherheitsausschusses seitens des Architekten darüber informiert, dass zum Erhalt des Kirchturmes von St. Lambertus dringende Prüfungen und Arbeiten notwendig werden. „Das klingt dramatischer als es ist“, sagt Franz Hitz vom Kirchenvorstand auf RP-Nachfrage. „Es sind die ganz regulären Wartungsarbeiten.“ Weil es sich dabei um Arbeiten handelt, die innerhalb des Turmes ausgeführt werden müssen – Balken werden beispielsweise auf ihre Stabilität überprüft und ausgetauscht, wäre es notwendig – wurde beschlossen, die Glocken von St. Lambertus bis auf Widerruf komplett abzuschalten. „Seit gestern sind die Glocken aus“, lautet die offizielle Ansage. Wie lange sie schweigen, „ist derzeit nicht absehbar. Das hängt ja davon ab, wie lange die Wartungsarbeiten dauern.“ Einige Wochen könnten diese Arbeiten dauern. Gottesdienste und Veranstaltungen werden davon unabhängig durchgeführt.

(von)