Kommunalpolitik in Krefeld : Eklat im Rat: OB entzieht Ratsherr Krings das Wort

Kommunalpolitik in Krefeld

Traditionell sind Haushaltsreden der Ort politischen Schlagabtauschs. Diesmal haben die Ratsmitglieder verabredet, nur fünf Minuten zu sprechen. Einer beanspruchte mehr Zeit.

Die Corona-Pandemie drückt auch der Haushaltsdebatte ihren Stempel auf: Die Haushaltsreden im Rat – traditionell der Ort ausführlicher politischer Auseinandersetzungen – waren deutlich kürzer als sonst; die Ratspolitiker hatte sich im Vorfeld auf Fünf-Minuten-Beiträge verständigt. Einmal kam es zum Eklat: Oberbürgermeister Frank Meyer entzog dem WUZ-Ratsherrn Ralf Krings das Wort, als dieser mehr als doppelt so lang sprach. Diejenigen, die sich an die Regeln halten, dürften nicht die Dummen sein, so Meyer. Meyer wollte Krings zuvor einen letzten Satz zubilligen, Krings erwiderte, eine Seite Rede würde Meyer wohl noch aushalten. Inhaltlich fand der Haushalt erwartungsgemäß eine Mehrheit von SPD, Grünen FDP, „wir Krefeld“ und Die Partei gegen die Stimmen von CDU und WUZ/ UWG bei Enthaltung der Linke und der AFD. Es ist ein symbolträchtiger Haushalt, denn es ist der letzte im Rahmen der Haushaltssicherung.