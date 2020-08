Engagement in Grevenbroich : Wer soll den Heimatpreis 2020 bekommen?

Grevenbroich Während manche permanent meckern, engagieren sich andere – freundlich und ohne sichtbar zu sein. Genau das will der Heimatpreis 2020 ändern. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. September.

Wer soll den Heimatpreis 2020 in Grevenbroich bekommen? Die Antwort auf diese Frage wird jetzt gesucht. Ursprünglich stammt der Heimatpreis aus dem Heimatministerium der NRW-Landesregierung. Aus dessen Etat kommen auch die Preisgelder für die drei Erstplatzierten: Der erste Preis ist mit einer Geldsumme von 2500 Euro, der zwei Preis ist mit 1500, der dritte mit 1000 Euro verbunden. Vorschläge können bis zum 30. September schriftlich per Post, Fax oder Mail gemacht werden an die Stadtverwaltung Grevenbroich, Fachbereich Rats- und Bürgerangelegenheiten, Sascha Voigt, Am Markt 1, 41515 Grevenbroich, sascha.voigt@grevenbroich.de