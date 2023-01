Verkehr in Grevenbroich Stadt will selbst über Tempo 30 entscheiden

In vielen Wohngebieten herrscht Tempo 30, an manchen Stellen auch an stärker befahrenen Straßen. Doch einfach irgendwo ein Tempo-30-Schild aufstellen können Städte und Gemeinde nicht. Denn es gibt rechtliche Vorgaben, an die sie sich halten müssen. So können Tempolimits beispielsweise eingerichtet werden, wenn dort etwa Kitas oder Seniorenheime sind.