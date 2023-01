Grevenbroicher Club hilft im Kriegsgebiet Lions unterstützen Kinderklinik in der ukrainischen Stadt Dnipro

Der aktuelle Schwerpunkt des Projekts liegt in der Unterstützung der Kinderklinik in Dnipro, der viertgrößten Stadt der Ukraine. „Dort wird derzeit eine Rehabilitations-Station für rund 100 schwerverletzte Kinder aufgebaut“, berichtet Lions-Präsident Thomas Wolff. Im vergangenen Jahr konnten die Grevenbroicher für dieses Krankenhaus bereits mehrere Motorschienen für Arme und Beine sowie einen Befeuchter für Beatmungsgeräte organisieren. Mit den Einnahmen durch den Kartenverkauf für das Konzert in Langwaden sollen weitere gezielte Hilfsmaßnahmen für die Klinik umgesetzt werden.