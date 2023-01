Event für Pflanzenfreunde im Mai in Grevenbroich Nächste Gartentage mit Muttertags-Effekt

Die „Grevenbroicher Gartentage“ sind weder eine Blümchenschau noch ein Verkauf mit Baumarkt-Angebot. „Sie sind etwas ganz Besonderes“, sagt Ulrike Oberbach überzeugt. Gemeinsam mit Andrea Conrad-Wendtland zählt die Südstädterin zu den Ideengeberinnen dieser grünen Veranstaltung, die sich von allen anderen Pflanzenmärkten in der Region bewusst abheben möchte. „Wir bieten hier nicht nur Gewächse an, die gut mit dem Klimawandel zurechtkommen – es wird auch jede Menge fachlichen Rat geben“, nennt Oberbach ein Alleinstellungsmerkmal. „Viele Experten werden den Besuchern zur Seite stehen, damit Blumen, Stauden, Sträucher und Bäume auch den richtigen Standort in den Gärten finden.“