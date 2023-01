Politik in Grevenbroich Rinkert setzt sich für inhaftierten Demonstranten ein

Grevenbroich · In einem Brief an Mahmoud Farazandeh, den Botschafter der Islamischen Republik Iran, hat sich der Bundestagsabgeordnete Daniel Rinkert (SPD) am Dienstag für den vor der Hinrichtung stehenden Saeed Shirazi eingesetzt.

18.01.2023, 04:50 Uhr

Daniel Rinkert macht sich Sorgen um das Leben von Saeed Shirazi. Foto: Wiljo Piel/wilp

Er mache sich größte Sorgen um das Leben des Demonstranten. Shirazi, der sich an den Protesten für Freiheit und Demokratie beteiligt hat, sei wegen des Vorwurfs „Krieg gegen Gott“ angeklagt, der mit dem Tod bestraft wird. Rinkert kritisiert in seinem Schreiben „vor allem die fehlende Rechtsstaatlichkeit“, die dazu geführt habe, dass Shirazi gegen seinen Willen im Evin-Gefängnis in Teheran festgehalten werde. „Gegen dieses Verfahren, welches offensichtlich gegen internationales Recht verstößt, möchte ich deutlich protestieren“, macht Rinkert gegenüber dem Botschafter klar. Darüber hinaus fordert der Grevenbroicher die Zulassung unabhängiger Prozessbeobachter, den Zugang zu einem Rechtsbeistand nach Wahl sowie den regelmäßigen Kontakt von Saeed Shirazi zu seiner Familie. Da der Angeklagte akut mit der Todesstrafe bedroht sei, appelliert Rinkert an den Botschafter, sich für Shirazis Leben einzusetzen. Es müsse schnell gehandelt werden, um den Tod des Demonstranten zu verhindern. Saeed Shirazi, der schon die Revolution von 1979 und den Sturz des Regimes von Schah Reza Pahlavi erlebte, gehört zu einer Gruppe von Männern, die an Protesten im Iran teilgenommen haben und festgenommen wurden. Ihnen wird laut Amnesty International „Feindschaft zu Gott“ und „Verdorbenheit auf Erden“ vorgeworfen. Die Männer wurden an ein Revolutionsgericht in Teheran überstellt, wo ihnen als Gruppe der Prozess gemacht werden soll.

(NGZ)