Grevenbroicher steht wegen Totschlags vor Gericht Sohn will Vater in Notwehr erstochen haben

Grevenbroich · Mit einem Teilgeständnis hat am Landgericht Mönchengladbach der Totschlags-Prozess gegen einen jungen Mann aus Grevenbroich begonnen. Der 19-Jährige wird beschuldigt, im Sommer vergangenen Jahres seinen Vater mit einer Vielzahl von Messerstichen getötet zu haben. Vor Gericht behauptete er am Mittwoch, die Tat sei in Notwehr geschehen.

18.01.2023, 14:41 Uhr

Der Beschuldigte und sein Verteidiger Henning Hussmann. Foto: Marc Pesch

Von Marc Pesch