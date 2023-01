Marktplatz in Grevenbroich wird zum Treffpunkt Wieder Feierabendmärkte vom Frühjahr bis zum Herbst

Nichts geändert wird am Rhythmus: Ab dem 3. Mai wird an jedem zweiten Mittwoch wieder Feierabendmarkt-Zeit in der Innenstadt sein – und zwar jeweils von 16.30 bis 21 Uhr. Die Saison wird sich bis in den Herbst erstrecken, wobei der Final-Termin am 12. Oktober noch unter Vorbehalt steht. „Je nach Wetterlage werden wir früher aufhören müssen“, sagt Andrea Istas.