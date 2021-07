Brauchtum in Grevenbroich : Karnevalsvereine zögern noch mit Sitzungs-Terminen

In Gustorf regiert immer noch das 2019 proklamierte Viergestirn mit Prinz Stefan Bechtel, Jungfrau Johannes Moll, Bauer Kajü Lieven und Hofbäcker Thomas Spitz. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich In den Sommermonaten bereiten sich die Grevenbroicher Karnevalsvereine normalerweise auf den Start in die Session vor, der traditionell am Elften im Elften auf dem Kalender steht. Doch noch zögern sie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

Das Programm für die Prunksitzung des „Sprötz-Trupps“ von 1884 steht – schon lange. „Wir haben alle Künstler, die für das vergangene Jahr verpflichtet wurden, auf 2021 umbuchen können“, sagt Petra Weenen, Präsidentin der ältesten Karnevalsgesellschaft im Rhein-Kreis. Wie gewohnt, wollen die Gustorfer am 20. November wieder einen prominent besetzten Abend präsentieren, unter anderem mit den Räubern.

Ob die Prunksitzung aber stattfinden wird, ist zurzeit unklar. „Wir haben uns einen Termin gesetzt“, sagt Weenen. „Ende August, Anfang September wird eine Entscheidung getroffen.“ Sollte eine Großveranstaltung möglich sein, sei die KG bereit, die jecke Veranstaltung durchzuziehen. „Je nach Auflagen vielleicht in einem größeren Zelt“, überlegt die Präsidentin. Vom Feiern im 1,5-Meter-Abstand hält sie allerdings nichts, „da kommt keine Stimmung auf“.

Die Orkener „Grielächer“ veranstalten traditionell drei Sitzungen am ersten November-Wochende. „Wir gehen derzeit aber davon aus, dass es zu dieser Jahreszeit schwer sein wird, wieder Veranstaltungen durchzuführen“, sagt Präsident Sven Bronneberg. Zwar sind derzeit wieder Open-Air-Events möglich, doch eine Sitzung unter freiem Himmel zu feiern, sei keine Option – „im Regen macht das für uns keinen Sinn“, sagt Bronneberg.