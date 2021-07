Schützen-Chef überrascht die Regenten : Orkener Königspaar fährt mit dem Golf-Mobil durchs Dorf

Orken Auch wenn keiner stattfinden sollte, kamen Jörg und Stephanie Zimmermann doch noch zu ihrem Umzug. Sie wurden im Golf-Mobil durch Orken kutschiert. Und eine kleine Parade gab es sogar obendrein.

Auch wenn das Schützenfest ausfiel, kam das Königspaar Jörg und Stephanie Zimmermann doch noch zu einem großen Auftritt. Die beiden Royals wurden am Samstag in einem festlich geschmückten Golf-Caddy durch Orken kutschiert. Eine Überraschung für die Regenten, die zuvor in „geheimer Mission“ ausgetüftelt worden war.

Die Idee zu diesem ungewöhnlich-königlichen Ausflug hatte Schützenpräsident Manfred Holz, der das elektrisch betriebene Golf-Mobil gemeinsam mit dem Veranstaltungstechniker Oliver Becker organisiert hatte. Letzterer sorgte noch in der Nacht zum Samstag für die Dekoration des Fahrzeugs und die Ausstattung mit Lautsprecherboxen, aus denen Marschmusik ertönen sollte. Gegen 1.30 Uhr signalisierte Becker dem Schützenfest per WhatsApp: Alles klar.

Eine Woche nach dem Fest-Termin geht’s in Orken weiter: Die Schützen laden in ihren Biergarten auf dem Kirmesplatz ein, der am Freitag und Samstag von 14 bis 21 Uhr geöffnet ist. Am Sonntag, 11 Uhr, geht es in die Fortsetzung mit einem Frühkonzert, das gemeinsam vom Tambourkorps und dem Musikverein Orken gestaltet wird.