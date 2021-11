Karneval in Orken : Hoppeditz im „Geheimen“ geweckt

Orken Auf ihre Sitzung haben sie verzichtet, der Sessionsauftakt wurde nur intern gefeiert. Warum die Orkener „Grielächer“ erst im Februar richtig in den Karneval starten wollen.

Die Orkener „Grielächer sind in die Karnevalssession gestartet – allerdings nur im „Geheimen“. Im Rahmen einer internen Veranstaltung in den Räumen des Turnvereins wurde jetzt Hoppeditz Holger Siemes erweckt. „Wir wollten ihn nicht noch ein drittes Jahr schlafen lassen“, sagt Sven Bronneberg, Vorsitzender der 1948 gegründeten Karnevalsgesellschaft . Gefeiert wurde mit 60 Mitgliedern unter 2G-Bedingungen.

„Es war fantastisch, endlich wieder einmal in die Kostüme schlüpfen zu können“, berichtet Bronneberg. Die Blau-Weißen hatten sich bewusst für eine interne Party entscheiden, „weil uns die Planung für die sonst üblichen Großveranstaltungen zu unsicher war“. Mit unter den Gästen war das mittlerweile am längsten regierende Dreigestirn der Vereinsgeschichte: Prinz Dirk Korte, Bauer Johannes Erdmann und Jungfrau Olivia (Oliver) London, die bereits im November 2019 proklamiert wurden, werden auch in dieser Session in Amt und Würde bleiben.