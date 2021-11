Rosenmontagszüge in Langenfeld und Monheim : Karnevalisten zögern bei Zugabsage

Langenfeld/Monheim Während Düsseldorf und Leverkusen abgesagt haben, hoffen hiesige Jecke. Die Veranstalter etwa des Reusrather Lichterzugs halten den Zeitpunkt für eine Absage für verfrüht.

Das Düsseldorfer Karnevalskomitee hat den Rosenmontagszug in den Mai verschoben. In Leverkusen sind alle Umzüge aufgrund hoher Infektionszahlen abgesagt worden. In Langenfeld wollen sich die Karnevalisten noch beraten. „Wir wollen jetzt noch nicht unbedingt absagen“, sagt Helmut Schoos vom Festkomitee Langenfelder Karneval (FLK). „Wir haben gerade alle beteiligten Karnevalsgesellschaften zu einer Besprechung eingeladen und wollen uns mit ihnen abstimmen“, ergänzt er. Nach dem Termin am 8. Dezember werde man dann weitersehen.