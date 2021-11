Veranstaltungen in Grevenbroich : Jecke Sitzung findet statt – Weihnachtsmarkt noch offen

Auch die Räuber sind am Samstag in Gustorf mit von der Partie. Foto: Dirk Loerper Fotografie

Grevenbroich Der „Sprötz-Trupp“ veranstaltet am Samstag die einzige Sitzung zum Sessions-Auftakt im Stadtgebiet. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Weihnachtsmarkt. Am Freitag soll entschieden werden, ob er nächste Woche wie geplant öffnen kann.

Das Zelt steht bereits auf dem Kirmesplatz am Torfstecherweg in Gustorf. Mit dem Aufbau der bunten Bühne ist schon begonnen worden. Am Samstag wird der „Närrische Sprötz-Trupp“ dort seine große Sitzung veranstalten. Dafür hat er viele Stars des Kölner Karnevals eingeladen, darunter Bernd Stelter, die Räuber, die Rabaue und die Micky-Brühl-Band.

Sollten sich Bund und Länder beim Corona-Gipfel am Donnerstag darauf verständigen, für öffentliche Veranstaltung das Prinzip 2G plus einzuführen, sei der Verein gewappnet. „Wir haben die Möglichkeit, sehr kurzfristig ein mobiles Testzentrum zu bekommen, dass dann vor unserem Zelt aufgebaut wird.“ Die kostenlosen Tests können ab 16 Uhr starten. Offizieller Beginn der Sitzung ist um 18.45 Uhr. „Sollte eine solche Regel eintreffen, werden wir unsere Gäste rechtzeitig informieren – auch mit der Bitte, selbst einen tagesaktuellen Test vorzunehmen“, sagt Petra Weenen.

Was den Weihnachtsmarkt in der Grevenbroicher Innenstadt betrifft: „Ob er wie geplant am Mittwoch nächster Woche eröffnet werden kann, ist ungewiss“, sagt Ordnungsdezernent Claus Ropertz. Gemeinsam mit Andrea Istas vom Stadtmarketing und dem Schausteller Norbert Lupp hat er sich darauf verständigt, den Corona-Gipfel am Donnerstag abzuwarten. „Am Freitag werden wir wieder zusammenkommen, um dann zu entscheiden“, betont Ropertz.