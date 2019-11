Haushaltsklausur der Grevenbroicher Union : CDU fordert Schul-Erweiterungen

Grevenbroich Stadt soll den Ausbau der Grundschulen in Neukirchen und Kapellen prüfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

In den nächsten Jahren wird Neukirchen wachsen: Zwischen 180 und 200 Häuser sollen am Lohweg entstehen; damit werden voraussichtlich viele junge Familien in den Ort ziehen. Auf diese Situation muss sich die Stadt vorbereiten, fordert die CDU-Fraktion nach ihrer Haushaltsklausur. Im Rathaus müsse frühzeitig ein Konzept für den Ausbau der Jakobus-Grundschule entworfen werden. Denn die leide schon jetzt unter Platzmangel, sagt Vorsitzender Wolfgang Kaiser.

Im Sommer ist es in der Stadtbücherei viel zu heiß. Foto: Tinter, Anja (ati)

So habe es im vergangenen und vorvergangenen Jahr bereits Probleme beim Offenen Ganztag (OGS) gegeben. „Schulleiterin Gudrun Sell ist es zu verdanken, dass niemand leer ausgehen musste. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung hat sie die Sache noch deichseln können“, erinnert Kaiser. Mit dem Neubaugebiet werde die Nachfrage nach Unterrichts- und Betreuungsräumen weiter ansteigen, darauf müsse die Stadt vorbereitet sein. „Wir brauchen zeitnah ein Konzept für die perspektivische Erweiterung der Grundschule“, sagt Wolfgang Kaiser.

Vor diesem Hintergrund begrüße die CDU ausdrücklich die laufenden Planungen zum Grundschul-Ausbau in Kapellen. „Mit dem geplanten Neubau wird dem derzeit hohen Bedarf in diesem Sozialraum entsprochen“, meint Kaiser. Gleichwohl sollte in der aktuellen Planung – mit Blick auf die Zukunft – eine Erweiterungs-Option berücksichtigt werden. „Der geplante dritte Bauabschnitt im Neubaugebiet wird mit Sicherheit dazu führen, dass die Raumkapazitäten dann nicht mehr ausreichen“, argumentiert die CDU. Sie fordert von der Stadtverwaltung schon jetzt eine „visionäre Planung“ für eine Schulerweiterung, um dem künftigen Bedarf entsprechend begegnen zu können.

Nach ihrer Klausurtagung wird die Union die Stadt ebenfalls auffordern, ihre Spielplatz-Planung zu überprüfen – und zwar mit Blick auf bereits entstandene und noch geplanten Neubaugebiete. „Ziel muss es sein, alle Stadtteile mit ausreichenden Spiel- und Freizeitflächen für Kinder und Jugendliche auszustatten“, betont Wolfgang Kaiser. Vorhandene Plätze müssten gegebenenfalls aufgewertet werden. Was den im Bend geplanten Jugendpark betrifft: Hier fordert die CDU von der Stadtverwaltung eine konkrete Ablauf- und Terminplanung. Zudem soll sie sich um passende Förderprogramme kümmern.