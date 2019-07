Geschwister-Scholl-Schule : Schulerweiterung schneller als geplant

Krefeld Die Geschwister-Scholl-Grundschule erhält ein neues Nebengebäude neben der Turnhalle am Bökendyk. Dort ist unter anderem eine Mensa mit 145 Sitzplätzen vorgesehen, in der auch Veranstaltungen abgehalten werden können.

Die Architektin Katharina Kulla hat es bei der Planung des neuen Nebengebäudes der Geschwister-Scholl-Grundschule geschafft, die „ideale Schnittmenge zwischen Pädagogik und Bauordnung zu finden“. So jedenfalls formulierte es Oberbürgermeister Frank Meyer, der am Mittwoch die Baustelle am Fungendonk in Augenschein genommen hat. Meyer und der Beigeordnete Markus Schön nutzen derzeit die Sommerpause, um der Öffentlichkeit im Wochentakt noch einmal die Schul- und Kita-Bauprojekte zu präsentieren, bei denen bereits mit den Arbeiten begonnen wurde. Denn, so Meyer: „Es macht mehr Freude zu sehen, dass wir Dinge endlich abarbeiten, als den Stress zu haben, immer erklären zu müssen, was nicht funktioniert.“ Markus Schön lobte den Baukörper als „ästhetisch sehr schön“. Er passe gut zum Bauhaus-Jahr. Kulla selbst bezeichnet ihren Entwurf als „Semi-Bauhaus“.