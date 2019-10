Vorstandswahlen bei der Union : Wolfgang Kaiser führt die Grevenbroicher CDU ins Wahljahr

Grevenbroich Ihren Bürgermeisterkandidaten stellt die CDU erst 2020 auf, jetzt standen im Stadtverband Vorstandswahlen an, Wolfgang Kaiser wurde als Vorsitzender im Amt bestätigt. Heftige Kritik an der Stadtverwaltung übte der Landrat.

Die Grevenbroicher Union geht mit Wolfgang Kaiser als Parteivorsitzendem ins Kommunalwahljahr 2020. Der 58-Jährige erhielt bei den Vorstandswahlen in der Mitgliederversammlung 95 Prozent der Stimmen (35 Ja- und zwei Nein-Stimmen). „Ein gutes Ergebnis“, sagte Kaiser, der seit vier Jahren den Stadtverband leitet, erfreut. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden die stellvertretenden Vorsitzenden Maria Becker (68 Prozent Ja-Stimmen) und André Dresen (95 Prozent). Nur 38 der 450 Mitglieder – darunter Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Landtagsabgeordnete Heike Troles – waren ins Alte Schloss gekommen.

Weiter offen ist die Kandidatenfrage fürs Bürgermeisteramt: Am Montag hatte sich die Neusser CDU entschieden: Sie schickt Jan-Philipp Büchler ins Rennen. Die Grevenbroicher Unionskollegen lassen sich mehr Zeit. „Ich führe seit Anfang des Jahres Gespräche und möchte die Sondierungen bis Ende November abschließen“, kündigt Kaiser an. Der oder die Bewerber für den CDU-Kandidaten sollen Anfang 2020 vorgestellt werden. Die Kandidaten-Findung sei angesichts häufiger unsachlicher verbaler Attacken gegenüber Politikern „bis hin zu Verleumdungen“ nicht einfach – viele fragten sich, warum sie sich als Politiker beschimpfen lassen sollen. Im Februar soll der Stadtverband den Bürgermeisterkandidaten, aber auch die Kandidaten für Stadtrat und Kreistag wählen.

Das Ziel ist klar. „Wir wollen im Stadtrat bei der Wahl am 13. September wieder stärkste Fraktion werden, und wir wollen das Bürgermeisteramt zurückholen“, kündigt Kaiser an. „Wir haben eine vernünftige Kommunalpolitik gemacht. Und die Union habe in den Ortsverbänden „die Kümmerer vor Ort“.

Reichlich Kritik an der von SPD-Bürgermeister Klaus Krützen geleiteten Stadtverwaltung hatte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke parat. „Die Verwaltung hat sich für den Rest der Woche freigegeben, lässt den Bürger vor der Tür stehen“, sagte er verärgert. Die Verwaltung bleibt nach dem Feiertag am Freitag zu, das Bürgerbüro auch Samstag. „Dafür habe ich kein Verständnis“, so Petrauschke. Weitere Kritik: Nicht nur bei der Aufstellung versenkbarer Poller an der Fußgängerzone handele die Verwaltung am Rat vorbei.