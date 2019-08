Katholische Grundschule Kaarst : CDU will Tempo bei Grundschul-Ausbau

Kaarst Die Umsetzung der Baumaßnahmen an der Katholischen Grundschule soll zügig vorangetrieben werden.

Die CDU setzt sich für eine zügige Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen an der Katholischen Grundschule in Kaarst ein. Dazu hat die Fraktion in ihrer jüngsten Sitzung erste Eckpunkte beschlossen. Darauf weist die Partei in einer Mitteilung hin. „Nachdem das pädagogische Raumprogramm im Juli im Stadtrat beschlossen wurde, müssen nun die Entscheidungen zur baulichen Umsetzung getroffen werden. Wir setzen uns für ein gestuftes Verfahren ein, dass eine Umsetzung des ersten Bauabschnittes bereits im kommenden Jahr ermöglicht“, erklärt CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender Lars Christoph.