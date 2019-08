Schwedisches Möbelhaus : 40 Jahre Ikea in Kaarst

40 Jahre Ikea in Kaarst

Der Dachgarten bietet nicht nur Raum für die Gäste. Einrichtungshauschef Stephan Laufenberg hat auch die Bepflanzung auf dem Gelände in Kooperation mit dem Nabu besonders insektenfreundlich gestaltet. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Zuerst war er der kleinste, dann der erste nachhaltige Ikea weltweit. Jetzt hat das Unternehmen 40-Jähriges in Kaarst.

„Der Ikea in Kaarst war immer schon etwas Besonderes“, sagt Stephan Laufenberg. Und er sagt es nicht nur, weil er als Einrichtungshauschef das Haus in Kaarst leitet, sondern auch, weil das Unternehmen vor Ort tatsächlich eine außergewöhnliche Geschichte hat.

1979 zog das schwedische Möbelunternehmen in Räumlichkeiten an der Düsselstraße ein und zählte damit nicht nur zu den ersten Einrichtungshäusern, die Ikea in Deutschland eröffnete, sondern der Standort war auch die kleinste Ikea-Filiale weltweit.