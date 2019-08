Marianne Offermann und Marlies Krämer aus Kaarst : Sie sind seit Jahrzehnten für die Bücherei im Einsatz

Kaarst Marianne Offermann (84) und Marlies Krämer (83) engagieren sich seit mehr als 30 Jahren.

Marianne Offermann (84) und Marlies Krämer (83) feiern in diesem Jahr zusammen ein besonderes Bestehen: Sie sind bereits seit mehr als drei Jahrzehnten in der Katholischen Öffentlichen Bücherei von Sankt Martinus tätig. Neben der „normalen“ Ausleihtätigkeit übernahmen beide zusätzliche Aufgaben, die sie nun in jüngere Hände legen.