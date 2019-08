30 Jahre Bioland in Kaarst : Lammertzhof feiert Riesenparty mit LaBrassBanda

30 Jahre Bioland in Kaarst

Kaarst Nicht nur die Band kam ins Schwitzen. Auch vom Publikum wurde voller Körpereinsatz verlangt – mit grandioser Mitmach-Laune.

Maren und Rosalia schauen sich verwirrt an. „Was singt er da?“, fragen die beiden gleichzeitig und trotz genauem Zuhören gelingt es den beiden nicht. Das Bayrisch von Frontmann Stefan Dettl ist einfach zu undurchdringlich für die beiden 18-jährigen Kaarsterinnen, aber darauf kommt es auch nicht an.

Viel wichtiger erscheint der eingängige Takt der Blasinstrumente. „Blasmusik“ würde das Ganze jedoch bei Weitem nicht treffen. Man könnte es eher mit einer Bigband vergleichen, die Techno, Reggae und Polka-Beats mixt. Die über 1000 Zuschauer auf dem Lammertzhof nicken zunächst noch etwas schüchtern mit dem Kopf mit – dass sie sich in weniger als einer Stunde umarmen werden, hat zu diesem Zeitpunkt noch keiner von ihnen erwartet. Aber dazu gleich.

Heimat Die meisten kommen gebürtig aus dem Ort Übersee am Chiemsee in Bayern.

Zunächst einmal stellt sich die Frage, warum eine Band, die auch vor 12.000 Zuschauern in Stadien spielt, auf einen Bauernhof nach Kaarst kommt. Dettl klärt auf: „Wir stehen hinter ökologischer Landwirtschaft.“ Die meisten der Bandmitglieder sind in einem kleinen bayerischen Dorf mit vielen Bauern aufgewachsen. Eines ihrer Alben haben LaBrassBanda sogar in einem Kuhstall aufgenommen. Ein Konzert auf einem Bauernhof zu geben, ist jedoch auch für sie eine Premiere.