„Absichten sind klar erkennbar“ : Schützen in Grevenbroich lehnen Flugblatt der AfD zum Waffenrecht ab

Grevenbroich Ein Flugblatt der AfD Bundestagsfraktion stößt derzeit den Schützen sauer auf. Auf dem zweimal geknickten DIN A4-Blatt lehnt die Partei eine Verschärfung des Waffenrechts ab, wie sie Bundesinnenminister Horst Seehofer nach dem Attentat mit zwei Toten von Halle und dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke angekündigt hat.

Unabhängig voneinander fielen deutliche Worte. Die Schützen und Sportschützen stünden der Verschärfung des Waffenrechts ablehnend gegenüber, sagte Bundesgeschäftsführer Heinrichs. Doch um diese Position gegenüber der Bundespolitik deutlich zu machen, brauche es die AfD nicht. Diese teile in keinster Weise das christlich ausgerichtete, aber zugleich strikt demokratische und liberale Weltbild der Schützen. Auch der Heimatbegriff des Sommerbrauchtums sei ein grundsätzlich anderer als bei den Rechtspopulisten. Dies werde man, so Heinrichs weiter, bei einem Vorstandstreffen des Schützenbundes am kommenden Samstag miteinander besprechen. Und gegebenenfalls auch in einer Erklärung nach außen hin deutlich machen.