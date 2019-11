Juden in Grevenbroich : Jüdische Nachfahren auf Spurensuche

Joan Noble, Marion Bruce,Sala Bonce, Robin Waggett,Thomas Wolff und Ulli Herlitz am Schreibtisch der in Auschwitz ermordeten Juden aus Grevenbroich. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Nachkommen des im Holocaust ermordeten Ehepaars Katz besuchten Grevenbroich, die Heimatstadt ihrer Großeltern. Neben der eigenen Spurensuche war ihnen die Behandlung der jüdischen Geschichte im Schulunterricht wichtig.

Bei den Novemberpogromen in der Nacht auf den 10. November 1938 fanden deutschlandweit Gewaltaktionen gegen die jüdische Bevölkerung statt. Diese Nacht wird heute als der Beginn der systematischen Verfolgung der Juden während des Nationalsozialismus gesehen. Auch die Familie Katz, eine jüdische Familie, die damals in Grevenbroich lebte und hoch angesehen war, litt unter den Ereignissen. Kurz nach den Novemberpogromen floh das Ehepaar Alexander und Elfriede Katz aus Deutschland, wobei es jedoch drei Jahre später in Frankreich festgenommen wurde. Sie wurden nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Mithilfe von Ulrich Herlitz, dem Vorsitzenden des Geschichtsvereins, besichtigten die Frauen verschiedene Orte, an denen ihre Vorfahren gelebt hatten. „Man darf nicht vergessen, dass hinter den sechs Millionen ermordeten Juden auch sechs Millionen Familien stehen“, sagt Herlitz. Deshalb nahmen sie am Samstag auch an der zentralen Gedenkfeier anlässlich der Novemberpogrome auf dem jüdischen Friedhof teil. Den drei Frauen ist wichtig, dass die Geschichte ihrer Familie nicht in Vergessenheit gerät. Deshalb besuchten sie während der vergangenen Woche mehrere Grevenbroicher Schulen, um sich mit Schülern über das Thema zu unterhalten. „Wir sind beeindruckt davon, wie viel die Jugendlichen und die Lehrer über die Geschichte wissen“, lobt Joan Noble. „Die Begegnung mit Menschen ist wichtig, um Vorurteile abzubauen“, sagt Marion Bruce.