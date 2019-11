Umbau der Bahnstraße in Grevenbroich : Ratsmehrheit kritisiert Bürgermeister

Grevenbroich Ein Vorstoß von Verwaltungschef Klaus Krützen zum Umbau der Bahnstraße stößt auf die Kritik von CDU, UWG und FDP. Das Dreier-Bündnis wirft ihm ein „Vorpreschen“ vor, zudem habe er „vernichtende Deadlines“ gesetzt.

Die von Bürgermeister Klaus Krützen vorgegebene Marschrichtung für den geplanten Umbau der Bahnstraße sorgt bei der Ratsmehrheit für Irritationen: CDU, UWG und FDP haben einen vom Verwaltungschef am Wochenende formulierten Vorschlag „mit Verärgerung zur Kenntnis“ genommen, teilten die drei Fraktionen am Montag Nachmittag mit. Der Bürgermeister, so formulierte es UWG-Fraktionschef Carl Windler, sei „einmal mehr ohne nötigen Rückhalt vorangeprescht“.

Krützen hatte in einer Rathaus-Mitteilung das weitere Vorgehen im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungs-Konzepts (ISEK) skizziert. Nachdem das Planungsbüro MWM im Oktober der politisch besetzten ISEK-Lenkungsgruppe insgesamt acht Varianten zum Bahnstraßen-Umbau vorstellte, habe sich die Verwaltung zwischenzeitlich für die so genannte „Große Variante“ entschieden, teilte Krützen mit. Diese greift den aus Teilen der Politik und Bevölkerung vorgetragenen Shared-Space-Gedanken auf und enthält insbesondere die von der SPD und „Mein Grevenbroich“ im Juli vorgebrachten Änderungsvorschläge.

Konkret soll das so aussehen: Der Verkehr soll (mit Tempo 20) weiterhin in zwei Richtungen – und nicht über eine Einbahnstraße – fließen, die Straße soll zwischen Bäumen, Laternen und Parkplätzen mäandrieren. Zudem soll das Shared-Space-Prinzip angewendet werden, das eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer vorsieht.

Diese Variante wollten CDU und UWG am Wochenende in ihrer Haushaltsklausur beraten, die FDP am Montagabend in ihrer Fraktionssitzung. Was die drei Fraktionen wundert: „Von Seiten der Verwaltung wurde auf einmal ein zeitlicher Druck aufgebaut, die Fraktionen sollten ihre Ergebnisse bis zum vergangenen Freitag, 10 Uhr, übermitteln – anderenfalls könnten sie nicht mehr berücksichtigt werden“, schildert Wolfgang Kaiser. „Es stimmt uns nachdenklich, weshalb bei einem solchen Großprojekt vom Bürgermeister eine derartig vernichtende ,Deadline’ gesetzt wurde, zumal die finale Entscheidung ohnehin in einer Sondersitzung des Rates im Januar getroffen wird.“ Letztlich sei eine Fristverlängerung bis Montag, 20 Uhr, gewährt worden.