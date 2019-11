Nach Kritik zum Bahnstraßen-Vorstoß in Grevenbroich : Bürgermeister Krützen ist sauer auf das Dreier-Bündnis

Grevenbroich Bürgermeister wehrt sich gegen Vorwürfe aus den Reihen von CDU, UWG und FDP.

Krützen habe sich gewundert über die an seiner Arbeit geäußerte Kritik. Und er macht deutlich: Er sehe sich nicht als Moderator, der sich auf das Leiten von Sitzungen beschränke, sondern beschäftige sich inhaltlich mit Themen und unterbreite Vorschläge, um die Stadt weiter zu entwickeln. „Wenn ich dabei immer darauf warten würde, was aus der Politik kommt, hätten wir wichtige Projekte überhaupt nicht anpacken können“, meint der Bürgermeister. Sein Beispiel: „Die neue Sportanlage für Neurath wäre sicher nie beantragt worden, wenn die Verwaltung nicht vorneweg geschritten wäre – wofür mich der Stadtrat hinterher kritisiert hat.“

So verhalte es sich auch mit der Bahnstraße. Krützen weist darauf hin, dass er „selbstverständlich Gespräche“ mit örtlichen Akteuren führe. Und er mache sich auch Gedanken „mit dem Ziel, einen Vorschlag zu unterbreiten, der mit der Bevölkerung im Konsens umgesetzt werden kann“. Der Rat könne dann entscheiden, ob er sich dem anschließe oder eigene Vorstellungen durchsetze, „die möglicherweise in der Bevölkerung weniger Anklang finden“, wie der Bürgermeister hinzufügt.

Krützen stellt klar, dass Grevenbroich mit dem Projekt im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungs-Konzepts (ISEK) ein Jahr hinterher hinke. 2020 müsse mit den Bauarbeiten begonnen werden, damit die Fördermittel für 2019 nicht verfallen. „Erst nach Mitte Januar 2020 über die Planungen zu entscheiden, würde bedeuten, in konkrete Gefahr zu laufen, Fördermittel und dringend benötigte Zeit zu verlieren. Dann könnte man es auch gleich sein lassen“, so der Bürgermeister. Sein Appell: „Der Beschluss muss im Januar erfolgen.“

Klaus Krützen erinnert daran, dass am 9. Oktober zwischen Verwaltung und Politik vereinbart worden sei, dass eine Rückmeldung zu den vom Planungsbüro MWM vorgestellten Umbau-Varianten in der ersten November-Woche erfolgen solle. Auf Wunsch einzelner Fraktionen sei diese Frist verlängert worden. „Es ist aber schon erschreckend, dass diese Fraktionen dem Projekt offenbar so geringe Bedeutung beimessen, dass sie sich nicht fristgerecht damit beschäftigen können oder wollen“, so Krützen in Richtung CDU, UWG und FDP.