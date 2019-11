Ausstellung zum „Kriegsbeginn 1939“ im Museum : Grevenbroicher Soldaten berichten vom Krieg

Der Zweite Weltkrieg war schon früh im heutigen Stadtgebiet allgegenwärtig, hier Einquartierungen von Soldaten in Noithausen. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich In der Ausstellung „Kriegsbeginn 1939“ in der Villa Erckens werden unter anderem Aufzeichnungen von Soldaten aus Grevenbroich gezeigt, die die Geschichte des Zweiten Weltkrieges aus der Perspektive von Betroffenen schildern. Drei Notizbücher hat Jakob Kreuels aus Hülchrath bis 1943 gefüllt.

Von Carsten Sommerfeld

Vor 70 Jahren wurden die ersten Zeilen geschrieben, die heute ungewohnte Kurrentschrift macht das Lesen schwer. Von einer fremden Welt wird berichtet, von Elend, Entbehrung und Tod. Drei kleine Notizbücher, leicht zu verstauen, hat Jakob Kreuels mit Aufzeichnungen vom Zweiten Weltkrieg gefüllt, aus der Sicht eines Soldaten. Sie gehören zu den Dokumenten, die das Museum der Niederrheinischen Seele in der Ausstellung „Kriegsbeginn 1939“ zeigt. Der 1900 geborene Schuhmachermeister aus Hülchrath gehörte zu der Generation, die zwei Weltkriege erleben musste. Im August 1939 wurde er zur Wehrmacht eingezogen, war mit einem Baupionierbataillon in Frankreich und Russland im Einsatz. Erst 1948 kehrte er aus der Kriegsgefangenschaft zu seiner Familie zurück.

„Geschichte kann aus verschiedener Perspektive erzählt werden, aus Sicht der Regierenden oder aus Sicht der Betroffenen“, erklärt Museumsleiter Thomas Wolff. „Die Notizbücher von Jakob Kreuels wurden uns bereits vor der Ausstellung angeboten“, erzählt er. Andere Dokumente erhielt das Museum nach einem Aufruf in der Neuß-Grevenbroicher Zeitung.

Bis 1943 hielt Jakob Kreuels seine Kriegserlebnisse fest. Foto: Stadt Grevenbroich

Info Wechselausstellung „Kriegsbeginn 1939“ Die Ausstellung „Kriegsbeginn 1939“ zeigt anhand vieler Zeitzeugnisse auf, wie sechs Jahre nationalsozialistische Herrschaft Stadt und Menschen bis 1939 und weiter bis Kriegsende verändert hat. Unterdrückung und Verfolgung gehörten zum Alltag. Öffnungszeiten Mittwochs, donnerstags und an Wochenenden von 11 bis 17, freitags von 9 bis 13 Uhr.

Im Dachgeschoss des Museums werden in Bildern und Textdokumenten und anderen Ausstellungsstücken die Erlebnisse und Gefühle lebendig – von Juden und anderen, von den Nazis Verfolgten, von Menschen, die die Bombennächte durchmachten, und von mehreren Soldaten. Beklemmend und erschreckend wirkt das ausgestellte Foto-Album mit Schwarz-Weiß-Bildern eines Wehrmacht-Angehörigen aus der Anfangszeit des Krieges unter der Überschrift „Durch Polen“ und der Anmerkung neben einem Foto „Juden sind hier überall“.

Bausoldat Jakob Kreuels griff dagegen bis 1943 zum Stift, „er schildert in nüchterner Sprache seine Erlebnisse“, sagt Wolff. Kreuels berichtet vom Leid der Bevölkerung – „ein trauriges Bild bot das Flüchtlingselend“ – , vom sinnlosen Töten und von Kriegsverbrechen, von harten Wintern in Russland, von Versorgungsengpässen und Entlausungsstationen. Aber er wird auch fast zum touristischen Beobachter, als er in Paris Architektur und kulturgeschichtliche Besonderheiten festhält. Die Schilderungen ändern sich. „Steht am Anfang noch die ideologisch geprägte Verhöhnung der Lebensverhältnisse im ,Sowjetparadies“, fehlt diese in den weiteren Ausführungen völlig“, erklärt das Museumsteam in den Erläuterungen zur Ausstellung. Am 6. Januar 1943, im letzten Jahr seiner Notizbuch-Aufzeichnungen, notierte Jakob Kreuels: „Heute kamen unsere Kameraden von ihrem Fronteinsatz zurück. Von den 60 Mann unserer Kompanie waren 11 verwundet. 4 Mann mussten ins Lazarett eingeliefert werden. Insgesamt waren von den 200 Mann vom ganzen Bataillon 11 gefallen und 47 verwundet.“

Briefe gingen auch an die Front. „Ob Vati kommt?“ heißt es zu diesem Bild. Foto: Stadt Grevenbroich

Museumsleiter Thomas Wolff hat nicht nur die Aufzeichnungen von Jakob Kreuels gelesen, sondern auch viele andere Unterlagen durchgesehen. Deutlich werde öfters die Loyalität, die Soldaten gegenüber Adolf Hitler lange zeigten, sie hatten alle einen Eid dem „Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht“ schwören müssen. Und die Zeitzeugnisse machen auch das Problem deutlich, die eigene Rolle im Krieg einzuordnen. „Haben wir doch alle dem Vaterlande stets mit reinsten Absichten gedient und vor wie in diesem unglückseligen Kriege nur Opfer gebracht“, hält ein Oberleutnant der Marine kurz nach Kriegsende in einem Brief fest.

Thomas Wolff und Norbert Schmitz vom Museum in der Ausstellung. Foto: Tinter, Anja (ati)

Es gibt auch Nachrichten in anderer Richtung, die ebenfalls im Museum zu sehen sind: Eine NSDAP-Ortsgruppe schickte Briefe mit Endsieg-Parolen an die Front. Kinder schrieben an ihre Väter in der Ferne. Unter einem Bild mit einem wartenden Jungen steht die Unterzeile „Ob Vati kommt?“. Viele Kinder auch aus Grevenbroich sollten vergebens warten.

Kälte, Entbehrung, zunehmende Verluste in den Einheiten werden in den Notizen mancher Soldaten festgehalten. . Foto: Stadt Grevenbroich