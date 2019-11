Bildung in Grevenbroich : 400.000 Euro für neue Schulfenster

Grevenbroich Das Pascal-Gymnasium ist zurzeit Baustelle. Zurzeit werden für 400.000 Euro Fenster erneuert. Zudem wird der Schulkomplex digital vernetzt. Am Montag hat auch der Bau des Zauns begonnen, der Vandalen draußen halten soll.

Im Pascal-Gymnasium sind gleich an mehreren Stellen Handwerker bei der Arbeit. „Was Investitionen in die Gebäude-Infrastruktur angeht, können wir nicht meckern“, sagt Schulleiter Manfred Schauf. Eines der Bauvorhaben: Im Innenhof der Schule stehen etliche neue Fenster und warten auf ihren Einbau. „Die Fenster, die nun ersetzt werden, stammen noch aus der Bauphase des Schulgebäudes in den 1970er Jahren“, berichtet der Schulleiter. Ausgewechselt werden die Fenster an den Gebäudeseiten zur früheren Realschule und zur Eisenbahntrasse hin. „Zum Teil waren die Rahmen defekt, einige der alten Fenster ließen sich nicht mehr öffnen. Und besonders dicht waren sie auch nicht“, schildert der Schulleiter den Handlungsbedarf. „Es gibt seit geraumer Zeit ein Problem mit Undichtigkeiten an Fenstern und am Übergang zum Dach. Bei manchen Fenstern drang Regenwasser herein. Zudem kühlten Räume aus“, erläutert Stadtsprecher Stephan Renner. 2016/17 war bereits eine Reihe von Fenstern erneuert worden. Der aktuelle Abschnitt „war bereits für 2018 vorgesehen, doch wir haben keine Firma gefunden, die den Auftrag übernehmen konnte“, sagt Renner. In diesem Jahr hätte die Stadt gern einen Teil der Arbeiten in den Sommerferien erledigen lassen, doch der Auftrag habe erst im Sommer vergeben werden können.