Ehepaar aus Kapellen seit 60 Jahren verheiratet : Beim Kuchen ausliefern die Liebe fürs Leben getroffen

Seit 60 Jahren verheiratet: Rosemarie und Werner Ohmann. Foto: Tinter, Anja (ati)

Werner und Rosemarie Ohmann feiern Diamanthochzeit.

Rosemarie und Werner Ohmann gaben sich heute vor 60 Jahren das Ja-Wort. Standesamtlich heirateten die beiden Kapellener in ihrem Wohnort. Den kirchlichen Segen erhielten sie in der evangelischen Kirche in Wevelinghoven. Beide blicken aus Anlass ihrer Diamanthochzeit auf ein erfülltes Leben zurück.

Wie seine Frau wurde Werner Ohmann (86) in Friedeberg in Niederschlesien geboren. Die Flucht führte ihn mit Eltern und fünf Geschwistern nach Kapellen. In Grevenbroich, bei Pesch an der Bergheimer Straße, erlernte der heutige Jubilar den Beruf des Bäckers. 1957 lieferte er Kuchen in seinen Wohnort, wo Rosemaries Cousin Konfirmation feierte. Der Bäcker gefiel der jungen Frau – und sie ihm wohl auch, denn mit seinem Motorroller fuhr er von da an regelmäßig nach Herrath, wo Rosemarie mit ihrer Mutter, den Großeltern zwei Schwestern und einem Bruder lebte.

Im Anschluss an die Volksschule arbeitete Rosemarie Ohmann in der Spinnerei Wienands & Söhne. Nebenbei bildete sie sich fort, so dass sie ins Lohnbüro wechselte. Nach der Hochzeit zog das Paar zunächst in Ohmanns Elternhaus, später dann ins neu gebaute Eigenheim zog. Werner Ohmann wechselte 1962 zu RWE, wo er bis zur Rente im Leitstand arbeitete. Seine Frau fand eine Anstellung bei Fritz Lange in Wevelinghoven, wo sie in der Lohnbuchhaltung arbeitete.