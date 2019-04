Grundschule oder Kindertagesstätte für Grevenbroich : Neue Pläne für das Flutgraben-Viertel

Die Stadtverwaltung arbeitet an einem Konzept für die Neugestaltung von Flächen entlang des Flutgrabens in Grevenbroich. Dabei sollen auch Architektur-Studenten mit einbezogen werden.

Worum es geht Die Grundschule St. Martin an der Graf-Kessel-Straße hat ihre Kapazitätsgrenzen erreicht, die nahe gelegene Kita am Hartmannweg ist marode. Für beide Einrichtungen sollen zukunftsweisende Lösungen gefunden werden. Gleiches gilt für das seit einigen Jahren verlassene Bauhof-Gelände.

Was die CDU will Die Union hat sich für eine Sanierung der Grundschule am alten Standort ausgesprochen. Die gegenüber liegende Kita am Hartmannweg soll abgerissen, das frei werdende Gelände für die Erweiterung der St.-Martin-Schule genutzt werden. Die CDU macht sich für einen Neubau der Tagesstätte auf dem alten Bauhof-Areal stark.