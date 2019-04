Höher als der Kölner Dom : Mega-Rotoren auf der Hochhalde in Grevenbroich geplant

Grevenbroich Bis zu fünf 238 Meter hohe Windkraftanlagen sind hinter der Stadtgrenze auf der Königshovener Höhe geplant – schon jetzt blicken dort viele Gustorfer und Frimmersdorfer auf 21 Rotoren. Politiker äußern Bedenken gegen die Riesen.

Die Windkrafttechnik stößt in neue Dimensionen vor: „Das werden aber Klötze“, entfährt es dem UWG-Ratsherrn Hubert Rütten, als er von der Größe der geplanten Anlagen hört. 238 Meter hoch sollen die bis zu fünf Mega-Windräder sein, die Innogy SE im Windpark Königshovener Höhe errichten möchte – jedes ist circa 80 Meter höher als der Kölner Dom. 149 Meter soll der Rotordurchmesser betragen. Der Stadtentwicklungsausschuss in Bedburg beschloss jetzt die Aufstellung für die Flächennutzungsplanänderung.

Innogy SE befindet sich, wie Sprecherin Viola Baumann erklärt, „mit der Stadt Bedburg in intensiven Planungen für eine Erweiterung des gemeinsamen Windparks“. In Zusammenarbeit mit RWE soll ein innovatives Projekt realisiert werden: Die geplanten Stromerzeuger sollen in der Lage sein, gewonnene Energie zu speichern und so beitragen, schwankende Energieeinspeisung aus Windrädern ins Stromnetz auszugleichen. Die Anlagen sollen laut Baumann „besonders effizient grünen Strom erzeugen, da sie eine Kapazität von jeweils 4,5 Megawatt erreichen und die Windverhältnisse auf der Königshovener Höhe perfekt nutzen“.