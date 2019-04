A46 Richtung Neuss : Schwerverletzter bei Unfall zwischen Auto und Sattelschlepper

Grevenbroich Bei einem Unfall auf der A46 bei Grevenbroich ist in der Nacht zu Dienstag ein Autofahrer schwer verletzt worden, ein Kind erlitt leichte Verletzungen. Das Auto war unter einen Sattelschlepper geraten.

Der Unfall geschah am Montag um 23.20 Uhr auf der A46 in Richtung Neuss: Kurz vor der Ausfahrt Holzheim fuhr ein Auto auf einen Sattelschlepper auf. Durch die Wucht des Aufpralls hatte sich der Wagen bis zur Frontscheibe unter dem Auflieger verkeilt, der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, berichtet die Feuerwehr Grevenbroich.