Grevenbroicherin bei Casting-Show : Schafft Sayana Ranjan den Sprung unter die letzten zehn Topmodels?

Bei Germany’s Next Topmodel posiert Sayana (m.) am Donnerstag im „Saturday Night Fever“-Look. Foto: ProSieben/Martin Ehleben

Auf ihrem Weg zum Topmodel-Traum muss sich die Grevenbroicherin in dieser Woche mit John Travolta-Tanzeinlagen beweisen. Viel mehr machen ihr jedoch die Zustände in der Model-Villa zu schaffen.

Wie bei klassischen Zählreimen in Kinderliedern lichten sich im Wettkampf um den begehrten Titel als „Germany’s Next Topmodel“ Woche für Woche die Reihen. Jetzt steht für Teilnehmerin Sayana Ranjan eine ganz wichtige Episode an: In der kommenden Folge könnte die attraktive Grevenbroicherin einen Meilenstein setzen und den Sprung unter die letzten zehn Aspirantinnen schaffen.

Der amerikanische Teenagertraum sorgte in den 1970er Jahren für Furore mit dem Tanzfilm „Saturday Night Fever“. Genau dieser legendäre Streifen spielt jetzt eine Hauptrolle und dazu kehrt als Gastjuror Thomas Hayo an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der machte sich nicht nur durch seine relaxte Art einen Namen, der Creative Director war lange Chef-Juror an der Seite Heidi Klums. „Es gibt kaum jemanden, der die Mädchen besser coachen könnte, als er“, schwärmt die Bergisch Gladbacherin. Hayo hat ein besonders intensives Coaching entwickelt. „Ich habe mir überlegt, dass wir ‚Saturday Night Fever‘ als Inspiration nehmen und eine moderne Version daraus machen. Wir werden einen Werbespot drehen, der auf dieser legendären Tanzszene basiert und in dem die Mädchen in die Rolle von John Travolta schlüpfen werden.“