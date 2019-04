Katholische Kirche in Elsen : Innenbeleuchtung für St. Stephanus ist finanziert

Katholische Kirche in Elsen

Elsen Mit einer Spendenkampagne hat der Förderverein der Pfarrgemeinde um Lampen-Patenschaften geworben. Mit Erfolg: Das nötige Geld ist zusammengekommen. Die Ausschreibung läuft.

So sollte eine dringend benötigte neue Innenbeleuchtung für die katholische Kirche finanziert werden. Ein wichtiges Etappenziel ist jetzt erreicht.

„Wir haben die 35.000 Euro zusammen“, sagt Gerd Reibel vom Kirchenvorstand auf Anfrage unserer Redaktion. Die Gläubigen müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden, bis sie ihre Kirche in neuem Licht bewundern dürfen.

Das Projekt wurde öffentlich ausgeschrieben. „Am Donnerstag findet die Submission statt“, sagt Gerd Reibel. Dann werden die eingegangenen Angebote geöffnet und verlesen. Reibel hofft auf eine Entscheidung bis Ende des Monats. Die jetzige Innenbeleuchtung in St. Stephanus stammt teilweise aus den 1950er Jahren. Reibel nennt sie einen „in die Jahre gekommenen Energiefresser“.

Im Detail ist folgendes geplant: Unter der Orgelempore soll die Einbauleuchte ausgetauscht werden. Vier Aufbauleuchten, senkrecht hinter einem Pfeiler montiert, werden künftig für Licht am Hochaltar sorgen. Mit weiteren Aufbauleuchten soll zudem der Altarraum mitsamt der Orgel illuminiert werden. Darüber hinaus sollen an verschiedenen Stellen indirekte Beleuchtungen sowie Einbauleuchten in abgehängten Decken Helligkeit spenden und für Atmosphäre sorgen.