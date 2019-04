Slogan aus Grevenbroich : Neuenhausener schreibt das Motto für die Düsseldorfer Karnevalssession

Neuenhausen Das nächste Motto der Düsseldorfer Karnevalssession 2020 kommt – aus Neuenhausen. „Unser Rad schlägt um die Welt“ wurde von Günter Hamacher kreiert. Der 60-Jährige schreibt auch Hits für kölsche Bands.

Wie er auf den Satz gekommen ist? „Einfach mal überlegt, was zu Düsseldorf passt – und der Rest war ganz leicht“, sagt Günter Hamacher. Und dabei lächelt er verschmitzt. Denn nur mit sechs Worten hat der 60 Jahre alte, eingefleischte Köln-Fan am Montagabend den Vorstand des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) überzeugt. „Unser Rad schlägt für die Welt“ wird das Motto der Karnevalssession 2020 sein.

Der in Neuenhausen kreierte Spruch verbinde die Internationalität der Landeshauptstadt und den Radschläger als Düsseldorfer Alleinstellungsmerkmal in idealer Weise, sagte CC-Präsident Michael Laumen bei der Vorstellung. Insgesamt wurden 364 Vorschläge eingereicht – der von Hamacher kreierte Satz gefiel dem Comitee am besten.