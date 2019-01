Nach Vandalismus-Schäden: Stephanus-Kirche wieder geöffnet

Elsen Trotz Vandalismus: Der Kirchenvorstand entschließt sich für die 24-Stunden-Öffnung.

„Gerade jetzt schaut sie besonders schön aus“, beschreibt Reibel den nachweihnachtlichen Anblick mit festlich geschmückten Christbaum in unmittelbarer Nähe des barocken Altars. Der Schrecken über die Attacken sitzt tief. Zur Erinnerung: Dienstag, 13. November, hatte die Schadensserie angefangen. Damals war Küsterin Marianne Granderath in der Kirche auf die hineingeworfenen Steine und die Splitter gestoßen. Bis zum Freitag der gleichen Novemberwoche seien an jedem Tag weitere Schäden an den Fenstern auf der südlichen Seite des Kirchengebäudes hinzugekommen. Diese Scheiben zeigen etliche Wappen – unter anderem das Papst-Wappen und das des Deutschen Ordens. „Insgesamt sind es 27 Löcher. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 3000 bis 4000 Euro geschätzt“, lautete die negative Bilanz.