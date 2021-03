Abschied vom Kraftwerk Frimmersdorf : Auch Krützen ist für Kunst-Aktion

Grevenbroich Das Kraftwerk Frimmersdorf geht im Herbst vom Netz. Vorher soll gefeiert werden. Der Bürgermeister signalisiert Unterstützung für die von der FDP vorgeschlagenen Kunst-Aktion.

Im Oktober geht das Kraftwerk Frimmersdorf endgültig vom Netz. So ganz sang- und klanglos will der Rat den Stromproduzenten aber nicht in den Abriss entlassen. Er steht dem Antrag der FDP, die das Werk gebührend mit einer besonderen Aktion verabschieden möchte, zumindest nicht ablehnend gegenüber. Wenig Chancen sieht Bürgermeister Klaus Krützen allerdings für den von den Liberalen geforderten kompletten Verzicht auf Denkmalschutz .

Den Auftrag, in die Gespräche mit Künstler und Konzern einzusteigen, erteilte der Rat dem Bürgermeister aber noch nicht. Denn: Über den Antrag der FDP müsse erst noch inhaltlich diskutiert werden, meinte CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser. Er schlug dafür den neuen Ausschuss für Strukturwandel vor; dem schloss sich der Stadtrat an.

Was nicht gelang: die von der FDP geforderte „politische Willensbekundung“ der Grevenbroicher Politik an den Landschaftsverband Rheinland (LVR). Der Rat sollte deutlich machen, dass er kein Industriemuseum, sondern Arbeitsplätze wolle – und eine komplette Unterschutzstellung des Kraftwerks deshalb ablehne. So ganz einig sei sich die UWG da nicht, gab Fraktionsvorsitzender Carl Windler zu bedenken. Vor allem die Mitglieder der Wählergemeinschaft, die in den südlichen Stadtteilen leben, könnten sich gut vorstellen, dass zumindest ein Teil der Kraftwerksgebäude unter Denkmalschutz gestellt werden. „Zum Beispiel die alte Turbinenhalle“, sagte Windler.