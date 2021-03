Gewerbegebiet Kapellen wächst weiter : Startschuss für neues Unternehmen

Die Firma Ludewig siedelt sich im Gewerbegebiet „Heinrich-Hertz-Straße“ in Kapellen an. Zehn weitere Unternehmen sollen folgen. Foto: Wort & Lichtbild

Kapellen Die auf Kantenumleimer spezialisierte Firma Ludewig baut eine neue Produktionshalle in Kapellen – und will ihre Mitarbeiterzahl in den nächsten drei Jahren aufstocken. Zehn weitere Firmen sollen im Gewerbegebiet „Heinrich-Hertz-Straße“ folgen.

Mit dem ersten Spatenstich ist jetzt der Startschuss für ein Neubauvorhaben der Firma „Ludewig Ablängtechnik“ erfolgt. Gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Krützen und Vertretern der Wirtschaftsförderung haben die Geschäftsführer Sven Kollbach und Robert Ludewig im Gewerbegebiet „Heinrich-Hertz-Straße“ den Schritt in die Zukunft gewagt.

Das ursprünglich auf Heimarbeit ausgelegte Unternehmen hat sich auf die Verpackung von Möbelkanten zum Aufbügeln spezialisiert. Diese werden auf Länge und Breite geschnitten und verpackt. Die Produkte vom Niederrhein sind laut Firma in allen Baumärkten in Deutschland und Europa zu finden.

In Kapellen wird nun ein neues Verpackungszentrum für eine CO 2 -neutrale Produktion errichtet. Die rund 1000 Quadratmeter große Halle wird komplett mit Fußbodenheizung ausgestattet. Gespeist wird die Anlage von einem Wärmepumpensystem. Auf dem Dach kommt eine 120-Kilowatt-Photovoltaikanlage zum Einsatz. Für die nächtliche Versorgung werden Strom- und Wärmespeicher verbaut.

„Um dem Trend der E-Mobilität gerecht zu werden, werden auch mehrere Ladestationen für E-Bikes und E-Autos von Mitarbeitern und Kunden installiert“, beschreibt Sven Kollbach. Große Fenster in der Produktionshalle sollen ein „optimales Arbeiten mit Tageslicht ermöglichen“, ergänzt Robert Ludewig. Und im Sinne eines guten nachbarschaftlichen Verhältnisses würden für den Neubau die Lichtkuppen der Firma Essertec bezogen. Eine Obstwiese am Ende des Grundstücks – ausgestattet mit Ruhezonen und Grillecke – soll künftig für entspannte Pausen sorgen.

Zurzeit sind 34 Mitarbeiter bei Ludewig tätig, bis 2024 soll die Zahl der Beschäftigen auf 50 aufgestockt werden. Nach aktueller Planung werden sich voraussichtlich zehn weitere Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Großhandel und IT-Dienstleistung im Gewerbegebiet „Heinrich-Hertz-Straße“ in Kapellen ansiedeln. Auf der Restfläche von 16.100 Quadratmetern können laut Stadt noch zwischen 130 und 150 Arbeitsplätze entstehen.

(NGZ)