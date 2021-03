Schützen bitten um Lebensmittelspenden : Grevenbroicher Königspaar will Obdachlosen helfen

Grevenbroich Marco Borgwardt und Königin Andrea bitten um Lebensmittelspenden für Bedürftige. Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Konserven oder Wasser in kleinen Flaschen können ab sofort bei Kaufland abgegeben werden.

Als Unterstützer der Aktion konnten die Schützen erneut die Kauflandfiliale im Montanushof gewinnen. Königin Andrea war bei der Aktion vor Weihnachten überrascht, wie viele Grevenbroicher dort mehr eingekauft haben, um zu spenden. „Wir müssen gar nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Die Grevenbroicher haben ein großes Herz“, sagt sie. Jana Marx von „Grevenbroich packt an“ sagt: „Wir brauchen vor allem Lebensmittel für den täglichen Bedarf. Nudeln, Reis, Konserven, Würstchen in der Dose, Wasser in kleinen Flaschen und Süßwaren zu Ostern.“

Die Zahl der Bedürftigen ist durch die Pandemie noch einmal deutlich gestiegen. Auch Menschen, die kurzfristig in Not geraten, bekommen Hilfe, wenn sie selbst nicht mehr für das Nötigste sorgen können. Für Schützenkönig Marco Borgwardt ist sein Einsatz selbstverständlich. „Es ist für mich schwer zu ertragen, dass es in Grevenbroich Menschen gibt, die nicht genügend zum Essen haben. Gerade jetzt brauchen uns die Menschen mehr denn je. Wir freuen uns über jede Lebensmittelspende.“

Spenden können bereits jetzt in der Kauflandfiliale an der Information abgegeben werden. Das Königspaar selbst wird am Karsamstag, 3. April, von 10 bis 15 Uhr gemeinsam mit Vertretern des Vereins im Eingangsbereich des Supermarktes um Spenden werben. Mit seinen Unterstützern will das Königspaar unter allen Spendern kleine Aufmerksamkeiten für das Osterfest verlosen.